Какие виды структур экономики вы знаете?

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Структура общественного производства Ее можно представить в различных соотношениях отдельных элементов. Воспроизводственная. Определяется конкретной пропорцией между производством средств, при помощи которых и осуществляется это производство и товаров народного потребления. А также пропорции между личным потреблением и накоплением средств, и замещение средств, которые были направлены на производство, при использовании ВВП. Отраслевая. Здесь отражаются пропорции соотношения между различными отраслями внутри страны, в том числе и в регионах. Территориальная. Общая система размещения отдельных отраслевых сфер в различных экономических районах страны. Внешнеэкономическая. Представляет собой соотношения отдельных поставок и поступлений продукции различных отраслей. То есть, пропорциональное соотношение экспорта и импорта в другие страны.