На какие две группы делятся горы России? В чем их различие по строению?

География
На какие две группы делятся горы России? В чем их различие по строению?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бывают: 1) вулканические  2) тектонические Проще говоря одни вулканического происхождения другие тектонического. Голову не забивай))
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