Поработайте с датами подсчитайте ,сколько приблизительно лет прошло от образования единого государства в Древнем Египте до времени фараона Тутмоса

История

Поработайте с датами подсчитайте ,сколько приблизительно лет прошло от образования единого государства в Древнем Египте до времени фараона Тутмоса

Автор: Гость