Поработайте с датами подсчитайте ,сколько приблизительно лет прошло от образования единого государства в Древнем Египте до времени фараона Тутмоса
История
Поработайте с датами подсчитайте ,сколько приблизительно лет прошло от образования единого государства в Древнем Египте до времени фараона Тутмоса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вы имеете ввиду Тутмоса 3-го(15 век до нашей эры),то приблизительно 15 веков считая от 3000-го года до нашей эры.
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