Кратко докажите, что почка-зачаточный побег КРАТКОООО!!!!
Биология
Кратко докажите, что почка-зачаточный побег КРАТКОООО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побег и почки В центральной части почки хорошо заметен зачаточный стебель, а на нем — очень мелкие зачаточные листья. В пазухах этих листьев находятся зачаточные почки. Таким образом, почка представляет собой зачаточный побег> Нужно разрезать несколько почек. В центральной части почки хорошо заметен зачаточный стебель, а на нем — очень мелкие зачаточные листья. В пазухах этих листьев находятся зачаточные почки. Таким образом, почка представляет собой зачаточный побег
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