Решите систему уравнений способом сложения 3а+5b=51 12а-11b=18
Алгебра
Решите систему уравнений способом сложения 3а+5b=51 12а-11b=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3a+5b=51 | *(-4) 12a-11b=18 -12a-20b=-204 + 12a-11b=18 ----------------------- -31b=-186 b=-186:(-31) b=6 3a+5*6=51 3a+30=51 3a=51-30 3a=21 a=21:3 a=7
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