Храм это,жрецы это,мумия это,саркофаг это,пирамида это,сфинкс это,обелиск это,колонна это. пожалуйста скажите описание дам 20 балов
История
Храм это,жрецы это,мумия это,саркофаг это,пирамида это,сфинкс это,обелиск это,колонна это. пожалуйста скажите описание дам 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храм это жилище богов жрецы это служители богов мумия это сохраненое бользомированием тело саркофаг это резной гроб пиромида это огромная грабница фараона сфинкс это большая скультура льва и лицом человека
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