Храм это,жрецы это,мумия это,саркофаг это,пирамида это,сфинкс это,обелиск это,колонна это. пожалуйста скажите описание дам 20 балов

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Храм это,жрецы это,мумия это,саркофаг это,пирамида это,сфинкс это,обелиск это,колонна это. пожалуйста скажите описание дам 20 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храм это жилище богов жрецы это служители богов мумия это сохраненое бользомированием тело саркофаг это резной гроб пиромида это огромная грабница фараона сфинкс это большая скультура льва и лицом человека
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