Короткие пословицы на казахском языке и их перевод
Қазақ тiлi
Короткие пословицы на казахском языке и их перевод
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Отансыз адам Ормансыз булбул Жаксы соз - жарым ырыс По даулетты- енбек Богатая Родина- труд (прямой перевод) Коп был, аж сойле Много знай, мало говори. Адепты бала - арлы бала. Воспитаний ребёнок- ребёнок имеющий совесть. (Прямой перевод)
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