Какими натуральными числами нужно заменить a и b чтобы корнем уравнения (16-a)+(x-b)=26 б??ло число 12
Математика
Какими натуральными числами нужно заменить a и b чтобы корнем уравнения (16-a)+(x-b)=26 б??ло число 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(16-а)+(12-b)+26 а=1 b=1
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