Какими натуральными числами нужно заменить a и b чтобы корнем уравнения (16-a)+(x-b)=26 б??ло число 12

Математика

Какими натуральными числами нужно заменить a и b чтобы корнем уравнения (16-a)+(x-b)=26 б??ло число 12

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