Помогите с ьестами пажауста ? 1) укажите правильное написание приставок пре и при в словах пр...усадебный пр...сытиться пр...рвать пр...купить а) и,е,е, и в) е, и, е, и с) и, и, и, и

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Помогите с ьестами пажауста ? 1) укажите правильное написание приставок пре и при в словах пр...усадебный пр...сытиться пр...рвать пр...купить а) и,е,е, и в) е, и, е, и с) и, и, и, и
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приусадебный, пресытиться, прервать, прикупить   -   ответ - а) и, е, е, и
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