Помогите #2 Дополнительные текст прилагательными
Русский язык
Помогите #2 Дополнительные текст прилагательными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое - холодном,второе - пушистые,третье - снежный,четвёртое - сильный,пятое - лесные,шестое - пушистый,седьмое - серую,восьмое - белую,девятое - зелёной,десятое - рыжая,одиннадцатое - заснеженной.
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