СРОЧНО Сочинение на любую из этих тем: 1.Гамлет в поэзии ХХ века. 2.Гамлет и его вы??окое понятие о чести. 3.Образ Гамлета. 4.Монолог Гамлета "Быть или не быть...". 5.Образ Маргариты в трагедии И. Гете "Фауст". Желательно "Об...

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Образ Гамлета в трагедии У. Шекспира «Гамлет» Гамлет стал одним из самых любимых образов мировой литературы. Более того, он перестал быть просто персонажем старинной трагедии и воспринимается как живой человек, хорошо знакомый многим читателям. Но этот близкий многим герой оказался не столь прост. В нем, как и во всей пьесе, много загадочного, неясного. Для одних Гамлет – человек слабохарактерный, для других – мужественный борец. В трагедии датского принца главное – не во внешних событиях, не в исключительных по грандиозности и кровавости происшествиях. Главное – то, что происходит все это время в сознании героя. В душе Гамлета разыгрываются драмы не менее мучительные и ужасные, чем те, которые происходят в жизни других действующих лиц пьесы. Можно сказать, что трагедия Гамлета – это трагедия познания человеком зла. До поры до времени существование героя было безмятежным. Он жил в семье, озаренной взаимной любовью родителей и сам полюбил и испытывал взаимность от прелестной девушки. У Гамлета были верные друзья. Герой увлеченно занимался науками, любил театр, писал стихи. Впереди его ждало великое будущее – стать государем и править своим народом. Но вдруг все стало рушиться. В расцвете лет умирает отец Гамлета. Не успел герой пережить это горе, как его постиг второй удар: мать меньше, чем через два месяца, вышла замуж за дядю Гамлета. Больше того, она разделила с ним трон. И вот наступает время третьего удара: Гамлет узнает, что его отца убил собственный брат, чтобы завладеть его короной и женой. Удивительно ли, что герой находился на грани отчаяния. На его глазах рухнуло все, что делало его жизнь ценной. Гамлет никогда не был столь наивен, чтобы думать, что в жизни не бывает несчастий. Но он имел об этом очень приблизительное представление. Беды, обрушившиеся на героя, заставили его по-новому посмотреть на все. В сознании Гамлета с небывалой остротой начали возникать вопросы: чего стоит жизнь? что такое смерть? можно ли верить в любовь и дружбу? можно ли быть счастливым? можно ли уничтожить зло? Раньше Гамлет считал, что человек – центр Вселенной. Но под влиянием несчастий его взгляд на жизнь и природу резко изменился. Герой признается Розенкранцу и Гильденстерну, что «утратил всю свою веселость, забросил привычные занятия». На душе у него тяжело, земля ему кажется «пустынным местом», воздух – «мутным и чумным скоплением паров». Еще раньше мы слышали от Гамлета горестное восклицание о том, что жизнь – дикий сад, в котором растут только сорняки и повсюду царит зло. Честность в этом мире исчезла: «быть честным при том, каков этот мир, - это значит быть человеком, выуженным из десятка тысяч». В знаменитом монологе «Быть или не быть?» Гамлет перечисляет беды жизни: «гнет сильного», «судей медливость», «заносчивость властей и оскорбления, чинимые безропотной заслуге». И хуже всего его страна, где он живет: «Дания – тюрьма… И превосходная со множеством затворов, темниц и подземелий…». Потрясения, испытанные Гамлетом, пошатнули его веру в человека, породили раздвоенность его сознания. Лучшие человеческие качества были присущи отцу Гамлета: «Он человек был, человек во всем». Упрекая мать за измену его памяти, Гамлет показывает ей его портрет и напоминает, каким прекрасным и поистине благородным был ее первый муж: Как несравненна прелесть этих черт; Чело Зевеса; кудри Апполона; Взор как у Марса – властная гроза; Осанкою – тот сам гонец Меркурий… Полная противоположность ему – нынешний король Клавдий и его окружение. Клавдий - убийца, вор, «король из пестрых тряпок». С самого начала трагедии мы видим Гамлета потрясенным. Чем дальше развивается действие, тем явственнее становится душевный разлад, переживаемый героем. Клавдий и вся мерзость, окружавшая его, ненавистны Гамлету. Он принимает решение мстить. При этом герой понимает, что зло - не в одном Клавдии. Весь мир поддался порче. Гамлет ощущает свое предназначение: «Век расшатался – и скверней всего, /Что я рожден восстановить его». Гамлет часто говорит о смерти. Уже вскоре после своего появления он выдает затаенную мысль: жизнь стала ему настолько отвратительна, что он покончил бы с собой, если бы это не считалось грехом. Героя волнует сама тайна смерти. Что она такое – сон или продолжение мук земной жизни? Страх перед неизвестностью, перед страной, откуда еще никто не возвращался, нередко заставляет людей уклоняться от борьбы, бояться смерти. Созерцательность натуры Гамлета, его ум сочетаются со стремлением к физическому совершенству. Он ревниво относится к своей славе лучшего фехтовальщика. Гамлет считает, что человек должен представлять собой гармоничное слияние разнообразных достоинств: «Что за мастерское создание – человек! Как благороден разумом! Как беспределен и чуден в своих способностях, обличьях и движениях! Как точен и чуден в действии!... Краса вселенной! Венец всего живущего!»