Помогите пожалуйста срочно!!! Найти валентность и найти индекс
Химия
Помогите пожалуйста срочно!!! Найти валентность и найти индекс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи)))) У второго элемента определяется (8- номер группы), у первого написано римскими. Индексы определяются по наименьшему общему кратному этих чисел
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