Прочитайте определите разницу в значении зависимых существ тельных 177 задание

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Прочитайте определите разницу в значении зависимых существ тельных 177 задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кусок сыра, чашка чая, кружка кваса, плитка шоколада. Все зависимые сущ-ые отвечают на вопрос род. пад. чего? Думаю, что правильно говорить надо именно так, но прочитал, что вариант с окончанием -у,-ю может означать часть от чего-то. Производство чая, но чашка чаю, Если честно, думаю, что это фигня, Я буду говорить: сыра, чая, кваса, шоколада, и не будет проблем.
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