Битву, изображенную на древней моза_ке, вы_грали во_ны Та_ланда. В скольких местах мы пропустили букву й? (А) ни в одной; (Б) в одном; (В) в двух; (Г) в трех; (Д) в четырех.
Русский язык
Битву, изображенную на древней моза_ке, вы_грали во_ны Та_ланда. В скольких местах мы пропустили букву й? (А) ни в одной; (Б) в одном; (В) в двух; (Г) в трех; (Д) в четырех.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мозаика, выиграли, воины, Таиланда. а) ни в одной.
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