Близкие по смыслу слова к слову осьминог,бегемот,азбука,войско,буря,перерыв,мотив,крушение,увлечение,самолет
Математика
Близкие по смыслу слова к слову осьминог,бегемот,азбука,войско,буря,перерыв,мотив,крушение,увлечение,самолет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осьминог-кальмар, бегемот-гиппопотам, азбука-алфавит, войско - армия, ополчение, отряд. Буря - метель, буран, перерыв - перемена, задержка. Мотив - побуждение, повод, причина, стимул, довод. Крушение - авария, катастрофа. Увлечение - хобби, занятие. Самолет - аэроплан
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