Решите пожайлуста срочно!!!
Алгебра
Решите пожайлуста срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a) (a^5)^3 : a^10 * a = a^15 : a^10 * a = a^(15-10+1) =a^6 b) xy^2 - 13xy^2 + 5xy^2 = -7xy^2 v) (3x^3y^4)^3 : (3xy^2)^2 = (3^3 * x^3 * y^12) : (3^2 * x^2 * y^4) = 27 * x^9 * y^12 = ------------------------ = 3x^7y^8 9 * x^2 * y^4 g) (z^9)^4 z^36 z^36 -------------- = -------------- = ---------- = 1 z (z^5)^7 z * z^35 z^36 2) (2^5)^2 * 3^10 2^10 * 3^10 ----------------------- = -------------------- = 2^3 * 3^3 = 8 * 27 = 216 6^7 2^7 * 3^7 3) 3 5 (--) ^3 * (---)^2 и 1,6^0 5 3 3 5 3^3 5^2 3 (--) ^3 * (---)^2 = -------- * -------- = ---- = 0,6 5 3 5^3 3^2 5 1,6^0 = 1 0,6 < 1
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