Химия 10 класс. При гидратации этилового спирта массой 36,8г по способу Лебедева по??учен бутадиен 1,3, V=5,6л, Какова массовая доля выхода продукта?

Гость: Гость:

2С2Н5ОН=== СН2=СН-СН=СН2+ 2Н2О+Н2 п (С2Н5ОН) =36,8/46=0,8 моль п ( СН2=СН-СН=СН2)=0,8/2=0,4 моль объем бутана=0.4*22.4=8,96 л выход бутана= 5,6/8.96*100%=62.5% (если требуется найти выход в % - вопрос не докончен)