В одной канистре было в 4 раза больше бензина,чем в другой.Весь бензин из этих кани??тр вылили в пустой бак автомашины и он оказался полным.Сколько литров бензина было в каждой конистре,если емкость бензобака 45л.
Математика
В одной канистре было в 4 раза больше бензина,чем в другой.Весь бензин из этих кани??тр вылили в пустой бак автомашины и он оказался полным.Сколько литров бензина было в каждой конистре,если емкость бензобака 45л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первая канистра. 4х - вторая канистра. Составим уравнение: х+4х=45 5х=45 х=45:5 х=9(л) 9×4=36(л) Ответ: 9 литров и 36 литров.
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