В одной канистре было в 4 раза больше бензина,чем в другой.Весь бензин из этих кани??тр вылили в пустой бак автомашины и он оказался полным.Сколько литров бензина было в каждой конистре,если емкость бензобака 45л.

Математика

В одной канистре было в 4 раза больше бензина,чем в другой.Весь бензин из этих кани??тр вылили в пустой бак автомашины и он оказался полным.Сколько литров бензина было в каждой конистре,если емкость бензобака 45л.

Автор: Гость