Какова сила натяжения верёвки, на которой поднимают груз массой 50кг с ускорением 4 м/с^2
Физика
Какова сила натяжения верёвки, на которой поднимают груз массой 50кг с ускорением 4 м/с^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй закон Ньютона: F - mg = ma; F = m(g+a) = 50*14 = 700 H. Это примерно, если g взять 10 м/с2 Если помог, отметь лучшим и нажми спасибо
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