Как распространить предложение смолкли птицы надвинулись тучи ветер усилился Св??ркнула молния
Русский язык
Как распространить предложение смолкли птицы надвинулись тучи ветер усилился Св??ркнула молния
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смолкли весёлые певчие птицы. Надвинулись тяжёлые хмурые тучи. Ветер усилился и начал гнуть кусты, и деревья к земле. Сверкнула яркая молния.
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