Как распространить предложение смолкли птицы надвинулись тучи ветер усилился Св??ркнула молния

Русский язык
Как распространить предложение смолкли птицы надвинулись тучи ветер усилился Св??ркнула молния
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смолкли весёлые певчие птицы. Надвинулись тяжёлые хмурые тучи. Ветер усилился и начал гнуть кусты, и деревья к земле. Сверкнула яркая молния. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какова сила натяжения верёвки, на которой поднимают груз массой 50кг с ускорением 4 м/с^2
Ответить
История
В чьей церкви была создана славянская азбука ?
Ответить
История
Почему дельфины касатки сопровождали корабли
Ответить
История
почему борьба с набегами половцевстала важнейшей залачей для русских князей?почему они не могли полностью оградить русь от половецких набегов?
Ответить
Математика
700.дм= м 30.см= мм 8.дм= см 1437.см= дм см 2415.мм= см мм 46030.а= га а Переведите пожалуйс??а в квадратных метрах.миллиметрах. сантим...
Ответить