Богатые созданы для спасения бедных, а бедные для спасения богатых. Помогите обья??нить!
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Богатые созданы для спасения бедных, а бедные для спасения богатых. Помогите обья??нить!
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