Что нового появилась в политике при Святославе

Гость: Гость:

Внешняя политика: Произошел разгром Хазарского каганата(965г) Походы на ДУнайскую Болгарию(970, 971) , на Волжскую Булгарию(969, 972) Войны с Византией( 968-971) Внутренняя политика: развитие русских земель на юге, укрепление гос. аппарата: княжеские сыновья и старшие дружинники получили в управление крупнейшие центры(разделение власти на центральную и местную)