РЕШИТЕ ЗАДАЧУ: гликолизу подверглось две молекулы глюкозы, окислению только одн??. определите количество образованных молекул АТФ и выделившихся молекул углекислого гоза при этом

Биология

РЕШИТЕ ЗАДАЧУ: гликолизу подверглось две молекулы глюкозы, окислению только одн??. определите количество образованных молекул АТФ и выделившихся молекул углекислого гоза при этом

Автор: Гость