РЕШИТЕ ЗАДАЧУ: гликолизу подверглось две молекулы глюкозы, окислению только одн??. определите количество образованных молекул АТФ и выделившихся молекул углекислого гоза при этом

Биология
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ: гликолизу подверглось две молекулы глюкозы, окислению только одн??. определите количество образованных молекул АТФ и выделившихся молекул углекислого гоза при этом
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