Що означає вислів взяти долю у свої руки
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Що означає вислів взяти долю у свої руки
Ответ(ы):
Гость:
Взяти у свої руки -взяти під свій контроль. Взяти долю у свої руки - це шляхом наполегливої роботи над собою зробити своє життя змістовним і потрібним .
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