Как нужно учить стих
Русский язык
Как нужно учить стих
Ответ(ы):
Гость:
Повторять его каждые 5 минут или 100 раз прочитать! Смотря какой стих)))
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