ДОКАЖИТЕ ЧТО ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УПОТРЕБЛЯЮТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО НА УРОКАХ МАТЕМАТИКЕ НО И НА ЗАНЯТИИХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИЙ МИРУ МУЗАКЕ ТЕХНАЛОГИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУСТВУ ФИЗКУЛЬТУРЕ И КОНЕЧНО В ЖИЗНЕ , НАПИШИТ...

Русский язык

ДОКАЖИТЕ ЧТО ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УПОТРЕБЛЯЮТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО НА УРОКАХ МАТЕМАТИКЕ НО И НА ЗАНЯТИИХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИЙ МИРУ МУЗАКЕ ТЕХНАЛОГИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУСТВУ ФИЗКУЛЬТУРЕ И КОНЕЧНО В ЖИЗНЕ , НАПИШИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛОВОЧЕТАНИЯ ИЛИ ПРИДЛОЖЕНИЯ

Автор: Гость