ДОКАЖИТЕ ЧТО ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УПОТРЕБЛЯЮТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО НА УРОКАХ МАТЕМАТИКЕ НО И НА ЗАНЯТИИХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИЙ МИРУ МУЗАКЕ ТЕХНАЛОГИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУСТВУ ФИЗКУЛЬТУРЕ И КОНЕЧНО В ЖИЗНЕ , НАПИШИТ...
Русский язык
ДОКАЖИТЕ ЧТО ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УПОТРЕБЛЯЮТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО НА УРОКАХ МАТЕМАТИКЕ НО И НА ЗАНЯТИИХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИЙ МИРУ МУЗАКЕ ТЕХНАЛОГИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУСТВУ ФИЗКУЛЬТУРЕ И КОНЕЧНО В ЖИЗНЕ , НАПИШИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛОВОЧЕТАНИЯ ИЛИ ПРИДЛОЖЕНИЯ
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