(8c-1)*5=235 помогите решить уравнение
Математика
(8c-1)*5=235 помогите решить уравнение
Ответ(ы):
Гость:
8с-1=235/5 8с=47+1 с=48/8 с=6 проверка (8*6-1)*5=235 235=235
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача. масса одного мешка с сахарным песком 50 кг. сколько таких мешков может пере??езти машина грузоподъёмностью 5т?
Математика
Прочитай названия единиц величин. АРШИН,ПУД, МЕТР, НЕДЕЛЯ,ДЕЦИМЕТР,КИЛОГРАММ, ЧАС. Выбери из них и назови: единицы длины; единицы массы. Какие един...