Найдите в предложении словосочитания с наречиями эту сказку ты прочтёшь тихо тихо тихо жили-были серый ёж и его ежиха.

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Найдите в предложении словосочитания с наречиями эту сказку ты прочтёшь тихо тихо тихо жили-были серый ёж и его ежиха.

Автор: Гость