Вот текст по нему надо ответить ну то тоесть поставить верно это или нет заранее с??асибо

Английский язык
Вот текст по нему надо ответить ну то тоесть поставить верно это или нет заранее с??асибо
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