Вот текст по нему надо ответить ну то тоесть поставить верно это или нет заранее с??асибо
Английский язык
Вот текст по нему надо ответить ну то тоесть поставить верно это или нет заранее с??асибо
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
1) два велосипедиста выехали навстречу друг другу в 9 часов утра и встретились в 11 часов утра. Сколько времени был в пути до встречи каждый велоси...
Математика
Из двух городов длина пути между которыми 500 км одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. скорость первого поезда 48 км/ч, скорость втор...