Що означаэ вислів взяти долю у свої руки
Українська мова
Що означаэ вислів взяти долю у свої руки
Ответ(ы):
Гость:
Взяти під свій контроль.
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