Сравните плотность веществ,ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНЫ КУБИКИ ОДИНАКОВОГО ОБЬЁМА
Физика
Сравните плотность веществ,ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНЫ КУБИКИ ОДИНАКОВОГО ОБЬЁМА
Ответ(ы):
Гость:
Масса (от латинского massa – глыба, кусок) тела является количественной мерой его инертности. Обозначается- m Инертность– внутреннее свойство всех тел, количественной мерой которого является масса 5. Сравните плотности веществ, из которых изготовлены кубики. р1 = р2
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