Самый маленький атом имеет??? 1) фтор 2)хлор 3)бром 4)йод помогите пожалуйста!!!
Химия
Самый маленький атом имеет??? 1) фтор 2)хлор 3)бром 4)йод помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
Самый маленький атом имеет 1) фтор
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