ПОМОГИТЕ!! Как найти в задаче пиксели? - Рисунок в котором использовали 64 различных цвета(палитра), занимает в памяти 600 байт, определите количество пикселей в этом рисунке!!!

Информатика

ПОМОГИТЕ!! Как найти в задаче пиксели? - Рисунок в котором использовали 64 различных цвета(палитра), занимает в памяти 600 байт, определите количество пикселей в этом рисунке!!!

Автор: Гость