ПОМОГИТЕ!! Как найти в задаче пиксели? - Рисунок в котором использовали 64 различных цвета(палитра), занимает в памяти 600 байт, определите количество пикселей в этом рисунке!!!
Информатика
ПОМОГИТЕ!! Как найти в задаче пиксели? - Рисунок в котором использовали 64 различных цвета(палитра), занимает в памяти 600 байт, определите количество пикселей в этом рисунке!!!
Ответ(ы):
Гость:
Объем файла V=600 б=4800 бит. палитра состоит из 64 цветов, т.е. N=64. Отсюда находим глубину цвета I= 6 бит.К=V/I=4800 бит/5 бит= 960 пикселей.Ответ: Рисунок может состоять из 960 пикселей.
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