Помогите пожалуйста. :) Номер 422. Подберите и запишите слова с чередующимися согласными и гласными в корне. Составьте с глаголами 4 словосочетания. ОБРАЗЕЦ. прекратить -прекращу (т//щ). Сидеть,стерегу, дощечку, стремиться, ...

Русский язык
Помогите пожалуйста. :) Номер 422. Подберите и запишите слова с чередующимися согласными и гласными в корне. Составьте с глаголами 4 словосочетания. ОБРАЗЕЦ. прекратить -прекращу (т//щ). Сидеть,стерегу, дощечку, стремиться, вертеть, посетить,любить,купить ,дорогу,ухо,облако,печёт, воскликнуть.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сидеть - сижу (д//ж),  стерегу - стеречь (г//ч), посетить - посещение (т//щ), Словосочетания.Сижу около печи,  посетить музей, стеречь дом.

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