Помогите пожалуйста. :) Номер 422. Подберите и запишите слова с чередующимися согласными и гласными в корне. Составьте с глаголами 4 словосочетания. ОБРАЗЕЦ. прекратить -прекращу (т//щ). Сидеть,стерегу, дощечку, стремиться, ...

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Помогите пожалуйста. :) Номер 422. Подберите и запишите слова с чередующимися согласными и гласными в корне. Составьте с глаголами 4 словосочетания. ОБРАЗЕЦ. прекратить -прекращу (т//щ). Сидеть,стерегу, дощечку, стремиться, вертеть, посетить,любить,купить ,дорогу,ухо,облако,печёт, воскликнуть.

Автор: Гость