Прочитай названия единиц величин. АРШИН,ПУД, МЕТР, НЕДЕЛЯ,ДЕЦИМЕТР,КИЛОГРАММ, ЧАС. Выбери из них и назови: единицы длины; единицы массы. Какие единицы остались?

Математика

Прочитай названия единиц величин. АРШИН,ПУД, МЕТР, НЕДЕЛЯ,ДЕЦИМЕТР,КИЛОГРАММ, ЧАС. Выбери из них и назови: единицы длины; единицы массы. Какие единицы остались?

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