Прочитай названия единиц величин. АРШИН,ПУД, МЕТР, НЕДЕЛЯ,ДЕЦИМЕТР,КИЛОГРАММ, ЧАС. Выбери из них и назови: единицы длины; единицы массы. Какие единицы остались?
Математика
Прочитай названия единиц величин. АРШИН,ПУД, МЕТР, НЕДЕЛЯ,ДЕЦИМЕТР,КИЛОГРАММ, ЧАС. Выбери из них и назови: единицы длины; единицы массы. Какие единицы остались?
Ответ(ы):
Гость:
Единицы длины: метр, дециметр, аршин; единицы массы:килограмм, пуд
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