Нужен рассказ о речи Лука Лукича Хлопова из "Ревизора". ( синтаксический строй, инт??нация, фразеологизмы, состав речи)

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Николай Васильевич Гоголь дал в комедии "Ревизор" широкую картину чиновничье-бюрократического правления в России . В комедии высмеяна и бытовая сторона жизни обитателей небольшого уездного города: ничтожность интересов, лицемерие и ложь, чванство и полное отсутствие человеческого достоинства, суеверие и сплетни. Это раскрыто в образах помещиков Бобчинского и Добчинского, жены и дочери городничего, купцов и мещанок. Но более всего характеризуют быт и нравы этого города его чиновники. Описывая чиновников, Н. В. Гоголь показал массовые злоупотребления властью, казнокрадство и взяточничество, произвол и пренебрежительное отношение к простым людям. Все эти явления были характерными, укоренившимися чертами чиновничества николаевской России. Именно такими предстают перед нами государственные служащие в комедии "Ревизор". Во главе всех стоит городничий. Мы видим, что он не глуп: более здраво, чем его сослуживцы, судит о причинах присылки к ним ревизора. Умудренный жизненным и служебным опытом, он "обманывал мошенников над мошенниками". Городничий -- убежденный взяточник: "Это уж так самим Богом устроено, а волтерьянцы напрасно против этого говорят". Он постоянно присваивает себе казенные деньги. Цель стремлений этого чиновника -- "со временем... влезть в генералы". А в общении с подчиненными он груб и деспотичен. "Что, самоварники, аршинники...", --обращается он к ним. Совсем по-другому этот человек говорит с начальством: заискивающе, почтительно. На примере городничего Гоголь показывает нам такие типичные черты российского чиновничества, как взяточничество, чинопочитание. Групповой портрет типичного николаевского чиновника хорошо дополняет судья Ляпкин-Тяпкин. Уже одна его фамилия говорит об отношении этого чиновника к своей службе. Именно такие люди и исповедуют принцип "закон, что дышло". Ляпкин-Тяпкин -- представитель выборной власти ("избран судьей по воле дворянства"). Поэтому он держится свободно даже с городничим, позволяет себе оспаривать его. Поскольку этот человек прочел за всю свою жизнь 5--6 книг, он считается "вольнодумцем и образованным". Эта деталь подчеркивает невежество чиновников, их низкий уровень образования. Еще мы узнаем про Ляпкина-Тяпкина, что он увлекается охотой, поэтому взятки берет борзыми щенками. Делами же он совсем не занимается, и в суде царит беспорядок. О полном равнодушии к государственной службе состоящих на ней людей говорит в комедии и образ попечителя богоугодных заведений Земляники, "человека толстого, но плута тонкого". В подведомственной ему больнице больные мрут как мухи, врач "по-русски ни слова не знает". Земляника же тем временем рассуждает: "Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет". Как типичному представителю чиновничества, ему также свойственно низкопоклонство перед вышестоящими и готовность донести на своих сослуживцев, что он и делает, когда приезжает Хлестаков. Трепет перед начальством испытывает и смотрите ль уездных училищ Лука Лукич Хлопов, до смерти запуганный человек. "Заговори со мной одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул", говорит он. А почтмейстер Шпекин не нашел себе лучшего занятия, как вскрывать письма. Об ограниченности этого "простодушного до наивности" человека говорит то, что именно из чужих писем он черпает свои познания о жизни. Наверное, групповой портрет российского чиновничества 30-х годов XIX века не был бы полным без такого яркого персонажа комедии, как Хлестаков, которого принимают за тайного ревизора. Как пишет Гоголь, это "один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует безо всякого соображения". Значимость в комедии образа Хлестакова еще и в том, что он не принадлежит к кругу провинциального чиновничества. Но, как мы видим, петербургский служащий по уровню