Как пишется слово придоставится через о или а

Русский язык
Как пишется слово придоставится через о или а
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Предо ставится пишется вот так!!! 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
три друга решили вместе купить футбольный мяч и разделить его стоимость мужду собой поровну.Смогут ли они это сделать, если мяч стоит 559р?
Ответить
Українська мова
Що означає вислів взяти долю у свої руки
Ответить
История
Почему римлянам в Первой Пунической войне потребовался военный флот? Почему он был им не нужен в прежних войнах? Заранее спасибо!!!!!!!!
Ответить
Математика
Сравните -a и b, если 1) числа а и b - положительные. 2) числа a и b -отрицательные.
Ответить
Математика
Помогите найти отношение: а)3 км к 759 м б)300 м к 2,1 км в)700 г к 1 кг г) 2 т к 160 кг
Ответить