три друга решили вместе купить футбольный мяч и разделить его стоимость мужду собой поровну.Смогут ли они это сделать, если мяч стоит 559р?
Математика
три друга решили вместе купить футбольный мяч и разделить его стоимость мужду собой поровну.Смогут ли они это сделать, если мяч стоит 559р?
Ответ(ы):
Гость:
Нет,так как сумма сумма всех цифр в 559=19,а оно не делится на 3
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