три друга решили вместе купить футбольный мяч и разделить его стоимость мужду собой поровну.Смогут ли они это сделать, если мяч стоит 559р?

Математика

три друга решили вместе купить футбольный мяч и разделить его стоимость мужду собой поровну.Смогут ли они это сделать, если мяч стоит 559р?

Автор: Гость