Сколько будет 2+2 4+4 5+5 6+6 7+7
Алгебра
Сколько будет 2+2 4+4 5+5 6+6 7+7
Ответ(ы):
Гость:
Это очень легко надо сложить 4+8+10+12+14=48
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