Больше или менише может быть равно? 90т13ц... 91т3ц,24ц125кг...25ц35кг, 3т86кг...386кг .
Математика
Больше или менише может быть равно? 90т13ц... 91т3ц,24ц125кг...25ц35кг, 3т86кг...386кг .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90т13ц = 91т3ц 24ц125кг < 25ц35кг 3т86кг > 386кг
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