Большой куб 4*4*4 сложен из 64 маленьких кубиков, один из которых красный, а остальные белые. По взмаху волшебной палочки каждый белый кубик, имеющий грань с красным кубиком, тоже становится красным. Сколько будет красных куби...
Математика
Большой куб 4*4*4 сложен из 64 маленьких кубиков, один из которых красный, а остальные белые. По взмаху волшебной палочки каждый белый кубик, имеющий грань с красным кубиком, тоже становится красным. Сколько будет красных кубиков после трех взмахов волшебной палочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в приложенном рисунке. Получилось 42, если не ошибся в подсчетах. Это если кубик расположен во втором слое вторым с краю. Если кубик расположен в крайнем слое вторым с краю, то ответ будет 32. Но все зависит от расположения окрашенного кубика можно посчитать при его расположении в углах куба... Так что задание не корректное.
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