Почему различные тела по-разному проводят звук?
Физика
Почему различные тела по-разному проводят звук?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грубо говоря, звук это волновое движение молекул различных веществ. У разных веществ разные плотности, это значит разное количество молекул на еденицу площади, следовательно разная скорость с которой одноюа молекулу толкнет другую, отсуда и разная скорость звука в телах
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