Найдите значение выражения 1 2/7+(3 5/8-2 1/6)*1 1/7=?
Математика
Найдите значение выражения 1 2/7+(3 5/8-2 1/6)*1 1/7=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 5/8-2 /1/6=25/8-13/6=25*2/16-13*3/16=50/16-39/16=11/16 11/16*1 1/7=11/16*8/7=11/14 1 2/7+11/14=9/7+11/14=9*2/14+11/14=18/14+11/14=29/14=2 1/14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите!, Реши задачи: 1.)В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока, а ?? другой 12 таких же бидонов. В первый магазин привезли на ...
Русский язык
Математика