Боря выучил в 3 раза больше стихов, чем Петя. А Петя выучил на 6 стихотворений меньш??, чем у Бори. Сколько стихов выучил каждый? ! только решение

Математика
Боря выучил в 3 раза больше стихов, чем Петя. А Петя выучил на 6 стихотворений меньш??, чем у Бори. Сколько стихов выучил каждый? ! только решение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боря 9 стихов Петя 3 стиха 9/3 = 3 3+6 = 9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сторонники приоритета национальных интересов над классовыми интересами это 1)либералы 2)социалисты 3)консерваторы 4)фашисты
Ответить
Русский язык
Разберите слосо оглушительно морфемный и словообразовательный
Ответить
Математика
Вектор АВ + вектор ноль =?
Ответить
Литература
Кто из литературных героев так отзывается о К.П. Троекурове: «Во владение Кирилу ??етровичу! Господь упаси и избави - у него часом и своим плохо ...
Ответить
Математика
Ученица задумала число уменьшила его в 10 раз полученный результат увеличила в 7 раз и получила 42. Какое число она задумала?
Ответить