Боря выучил в 3 раза больше стихов, чем Петя. А Петя выучил на 6 стихотворений меньш??, чем у Бори. Сколько стихов выучил каждый? ! только решение
Математика
Боря выучил в 3 раза больше стихов, чем Петя. А Петя выучил на 6 стихотворений меньш??, чем у Бори. Сколько стихов выучил каждый? ! только решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боря 9 стихов Петя 3 стиха 9/3 = 3 3+6 = 9
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