Боря выучил в 3 раза больше стихов, чем Петя. А Петя выучил на 6 стихотворений меньш??, чем у Бори. Сколько стихов выучил каждый? ! только решение

Математика

Боря выучил в 3 раза больше стихов, чем Петя. А Петя выучил на 6 стихотворений меньш??, чем у Бори. Сколько стихов выучил каждый? ! только решение

Автор: Гость