Ученица задумала число уменьшила его в 10 раз полученный результат увеличила в 7 раз и получила 42. Какое число она задумала?
Математика
Ученица задумала число уменьшила его в 10 раз полученный результат увеличила в 7 раз и получила 42. Какое число она задумала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42:7=6 6×10=60 ответ 60
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