Ученица задумала число уменьшила его в 10 раз полученный результат увеличила в 7 раз и получила 42. Какое число она задумала?

Математика

Ученица задумала число уменьшила его в 10 раз полученный результат увеличила в 7 раз и получила 42. Какое число она задумала?

Автор: Гость