223 задание по русскому языку плиззз помогите
Русский язык
223 задание по русскому языку плиззз помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрывался, очарование, велико, просиживать, восхода, захода, бесшумно, закидывал, удочки, закуривал, табачный, запутывался, прибрежных, веток, поплавки, неподвижно, стояли, начинал, вздрагивать, внезапно, натягивалась, ореховое, удилище, сгибалось, начиналась, разбегалась, выволакивал, тяжелого, карася.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Сравнить значения выражений: 1) (0,35)^8 и (-5,4)^8 2)(-11/17)^ и (-6/13)^5 3)(1-sqrt5)^7 4)(sqrt3 +1)^10 и (sqrt2+2)^10