Помогите срочно!радиус окружности равен 11 см.найди ее диаметр
Математика
Помогите срочно!радиус окружности равен 11 см.найди ее диаметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=D÷2 R-радиус окружности D-дипметр окружности 11×2=22 ОТВЕТ:D=22см Так как один деаметр = двум радиксам то тогда нам нужно 11 умножить на два
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