Высота BM, проведенная из вершины угла ромба ABCD образует со стороной AB угол 30°, AM=4 с??. Найдите длину диагонали BD ромба, если точка M лежит на стороне AD
Геометрия
Высота BM, проведенная из вершины угла ромба ABCD образует со стороной AB угол 30°, AM=4 с??. Найдите длину диагонали BD ромба, если точка M лежит на стороне AD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольном тр-ке АВМ катет АМ лежит напротив угла в 30°, значит гипотенуза АВ=2АМ=2·4=8 см. ∠ВАМ=90-30=60°. В равнобедренном тр-ке АВД ∠АВД=60°, АВ=АД, значит он правильный, значит ВД=АВ=8 см - это ответ.
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