УПРОСТИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ (ЭТО / ДРОБЬ ) 6 а + 15 b / a девятых x : 8 а +20 b / a третьих x шестых

Алгебра

УПРОСТИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ (ЭТО / ДРОБЬ ) 6 а + 15 b / a девятых x : 8 а +20 b / a третьих x шестых

Автор: Гость