УПРОСТИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ (ЭТО / ДРОБЬ ) 6 а + 15 b / a девятых x : 8 а +20 b / a третьих x шестых
Алгебра
УПРОСТИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ (ЭТО / ДРОБЬ ) 6 а + 15 b / a девятых x : 8 а +20 b / a третьих x шестых
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Решение во вложенииииииииииииииииии
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