Сравнить числовой масштаб карт помещенных в атласе, переведите их в именованный масштаб, обясните свои расчеты. почему на этих картах применины различные масштабы
География
Сравнить числовой масштаб карт помещенных в атласе, переведите их в именованный масштаб, обясните свои расчеты. почему на этих картах применины различные масштабы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если числовой 1:100 значит именованный в 1 см 1 метр(100 см)
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