Сравнить числовой масштаб карт помещенных в атласе, переведите их в именованный масштаб, обясните свои расчеты. почему на этих картах применины различные масштабы

География

Сравнить числовой масштаб карт помещенных в атласе, переведите их в именованный масштаб, обясните свои расчеты. почему на этих картах применины различные масштабы

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