Сравнить числовой масштаб карт помещенных в атласе, переведите их в именованный масштаб, обясните свои расчеты. почему на этих картах применины различные масштабы

География
Сравнить числовой масштаб карт помещенных в атласе, переведите их в именованный масштаб, обясните свои расчеты. почему на этих картах применины различные масштабы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если числовой 1:100 значит именованный в 1 см 1 метр(100 см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Стальное брусок массой 4 кг нагрели при этом было затрачено 200000 дж тепла определите конечную температуру тела если начальная температура равна 10°
Ответить
Математика
532 разделить на 4 столбиком
Ответить
Английский язык
Напиши что любит делать попугай на английском на J
Ответить
Математика
Помогите x+3целых 4 двадцать первых=4целых пять четырнадцатый+5целых 1двинадцатых
Ответить
Математика
Упростите выражение срочно!!
Ответить